ترامب: هاريس تسببت في هجوم 7 تشرين الاول وأنا جعلت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها لحزب الله

أشار الرئيس الاميركي السابق، والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في حديث لفوكس نيوز، الى أن "المرشحة كامالا هاريس في السلطة منذ 3 سنوات ونصف ولم تفعل ما تدعيه في كلمتها، وهي لم تتحدث عن الصين وعن العجز التجاري والجريمة والاتجار بالأطفال".

ورأى ترامب في تصريح على موقع تروث، أنه "لن يكون هناك مستقبل تحت قيادة هاريس لأنها ستأخذنا إلى حرب عالمية نووية ثالثة"، لافتا الى ان "هاريس أعلنت للتو أنها ستمنح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين لكونها ماركسية راديكالية".

واعتبر ترامب أن "هاريس تسببت في هجوم 7 تشرين الاول وأنا جعلت إيران مفلسة ولم يكن لديها أموال لترسلها لحزب الله"، مؤكدا ان "هاريس تكره إسرائيل ولم تحضر كلمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس

وأضاف :"هاريس شخصية سيئة للغاية ولن يكون لدينا بلد إذا تم انتخابها، وفي عهدها أصبح لدينا أضعف حدود في تاريخ البلاد وبتنا نتعرض لغزو حقيقي".