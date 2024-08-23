موقع واللا: مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعامل أجنبي واحد

افاد موقع "واللا"، عن "إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش، منذ بداية المواجهة مع حزب الله"، مشيرا الى "مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا".

كما كشف عن "إطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام".