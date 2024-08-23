اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى وحرائق نتيجة دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان

افادت قناة "الجزيرة" عن اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى واندلاع حرائق نتيجة دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي تأكيده أنه "رصدنا إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعترضنا بعضها دون إصابات".

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