غالانت: بن غفير عديم المسؤولية ويشكل خطراً على الأمن

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عديم المسؤولية ويشكل خطرا على الأمن بينما يقوم رئيس الشاباك رونين بارب واجبه".

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) قد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، من اتساع ظاهرة "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية، ما دفع وزير الأمن القومي إلى الانسحاب غاضباً من اجتماع وزاري.