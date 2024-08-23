عراقجي: تطوير علاقات إيران مع الاتحاد الأوروبي يتطلب إزالة السياسات الخاطئة للدول الأوروبية

أعرب وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسّياسة الخارجيّة جوزيب بوريل، عن أمله في أن "تستمر الحوارات والمشاورات السّياسيّة بين إيران والاتحاد الاوروبي، وتتوسّع في عهد الحكومة الجديدة".
وأشار إلى المجالات المختلفة للتّفاعل بين إيران والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنّ "إيران ترحّب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في جوّ يقوم على الاحترام المتبادل، وأنّ الضّرورة لذلك هو الحوار لحلّ المشاكل بين الجانبين، وإزالة السّياسات الخاطئة للدّول الأوروبيّة".
أوكان قد ذكر بوريل في وقت سابق، "أنّني تحدّثت إلى عراقجي حول آفاق تجديد المشاركة في جميع الملفّات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحاجة إلى التّهدئة وضبط النّفس، ووقف التّعاون العسكري مع الاتحاد الروسي، ومنع الانتشار النّووي"، مؤكّدًا أنّ "الحوار ضروري لنزع فتيل التوتّرات الإقليميّة".
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