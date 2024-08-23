الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما تنخفض في الداخل لتعود لمعدلاتها، ويتوقع تساقط الرذاذ بخاصة على المرتفعات الشمالية خلال الليل".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تستقر في الداخل مع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية".

ولفتت الى أن "طقس السبت غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و فوق الجبال، بينما تنخفض في الداخل لتعود لمعدلاتها، ويتوقع تساقط الرذاذ بخاصة على المرتفعات الشمالية خلال الليل".

واضافت أن "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، واحتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، مع استقرار في درجات الحرارة"، موضحة أن "طقس الإثنين غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات و دون تعديل يذكر في درجات الحرارة".