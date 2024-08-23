ترامب عن كامالا هاريس: تكره إسرائيل وهي السبب في هجوم 7 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "وراء اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما كان لهذه الحرب أن تقع لو كان رئيسا."

يأتي هذا بعدما أنهت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كلمتها بعد قبولها الترشيح رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو.

وكانت كامالا هاريس قد صرحت بأن "الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى."

وأضافت هاريس: “سأظل دوما أدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، متابعة أن “ما حدث في غزة خلال الأشهر العشرة الماضية مفجع” وحجم المعاناة في غزة “يفطر القلب”.

كما تعهدت بـ”إتمام” اتفاق لوقف النار في غزة، مضيفة: “الرئيس بايدن وأنا نعمل على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق سراح الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير”.

من جانبه، اتهم ترامب عبر حسابه بمنصته "تروث سوشيال" كامالا هاريس، بأنها “تكره إسرائيل”، لافتا إلى أنها “لم تظهر خلال الجلسة التي ألقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة” أمام الكونجرس.

كما وجه ترامب اتهاما مفاجئا لهاريس بأنها "السبب وراء هجوم (حماس) في السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة."

وأضاف ترامب أن “إيران كانت مفلسة” في عهده و”لم يكن لديها أموال لترسلها إلى حزب الله”.