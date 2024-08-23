سيؤول تسجل 36 ليلة استوائية متتالية خلال الصيف الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت معظم المناطق في جمهورية كوريا، مساء أمس، ليلة استوائية إضافية، وسجلت العاصمة سيؤول وجزيرة جيجو 33 و39 ليلة استوائية متتالية، على التوالي، وكانت سيئوول قد سجلت 3 ليال استوائية قبل يوم 21 يوليو الماضي عندما بدأت سلسلة الليالي الاستوائية المتتالية الحالية، ليصل إجمالي عدد الليالي الاستوائية التي شهدتها العاصمة هذا العام إلى 36، بحسب وكالة أنباء "يونهاب".

وتشير الليلة الاستوائية إلى ظاهرة تظل فيها درجات الحرارة الليلية أعلى من 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساء حتى الساعة التاسعة صباحا في اليوم التالي.

ويعد العدد الأعلى من نوعه على الإطلاق منذ بدء المراقبة الجوية الحديثة في سيؤول في عام 1907.

وسجلت جزيرة جيجو ثاني أكبر عدد من الليالي الاستوائية هذا العام بعد عام 2013 عندما سجلت إجمالي 44 ليلة استوائية.

ومن المتوقع أن تستمر الليالي الاستوائية في البلاد.

كما يتوقع أن تشهد معظم المناطق ليلة استوائية أخرى اليوم الجمعة، وأن تشهد المناطق الحضرية والمناطق الساحلية ليلة استوائية يومي السبت والأحد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى أثناء نهار اليوم بين 31 و36 درجة مئوية، وأن ترتفع درجات الحرارة المحسوسة إلى ما بين 33 و35 درجة مئوية.