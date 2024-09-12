المغرب يرصد أول إصابة بجدري القردة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي".

وأضاف البيان أن "المصاب خضع للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق".

وجاء في البيان أن المريض "يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته".

كما فعلت السلطات الصحية "إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية".

وقالت الوزارة إنها قامت "بالتحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، ولم تظهر على المخالطين أية أعراض حتى الآن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية المرض حالة طوارئ صحية عامة.