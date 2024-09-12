ارتفاع كبير لعدد قتلى الإعصار "ياجي" في فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة إدارة الكوارث الحكومية في فيتنام، اليوم الخميس، إن حصيلة قتلى إعصار "ياجي" وما تسبب فيه من انهيارات أرضية وفيضانات ارتفعت إلى 226 شخصا، بينما خف ضغط الفيضانات في العاصمة هانوي.

ولا تزال فيتنام تعاني من تداعيات الإعصار "ياجي"، أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، والذي وصل إلى اليابسة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين كما أصيب نحو 800.

ولا تزال المياه تغمر عددا من مناطق العاصمة هانوي، اليوم الخميس، لكن وكالة الأرصاد الجوية قالت في وقت متأخر من اليوم إن ضغط الفيضانات تراجع هناك بينما ما زالت السيول والانهيارات الأرضية تلحق أضرارا بمناطق أخرى في شمال البلاد.

وأجلت المدينة في وقت سابق آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من النهر الأحمر الذي ارتفع منسوب مياهه إلى أعلى مستوى في 20 عاما.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث أن الانهيارات الأرضية والفيضانات طمرت أكثر من 494 ألف فدان من حقول الأرز والمحاصيل في شمال البلاد.

وتعهدت عدة دول، من بينها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بإرسال مساعدات إلى فيتنام.