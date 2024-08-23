"حزب الله": استهداف التجهيزات التجسسية بمقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وتدميرها

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة ال‏يوم الجمعة 2024-8-23، التّجهيزات التّجسسيّة في مقر وحدة المراقبة الجوّيّة وإدارة العمليّات ‏الجوّيّة في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 9:40 من صباح اليوم، موقع المالكية بقذائف ‏المدفعيّة".