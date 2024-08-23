أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الجمعة 2024-8-23، التّجهيزات التّجسسيّة في مقر وحدة المراقبة الجوّيّة وإدارة العمليّات الجوّيّة في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 9:40 من صباح اليوم، موقع المالكية بقذائف المدفعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف التجهيزات التجسسية بمقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وتدميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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