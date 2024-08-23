قوى الأمن: توقيف مروّجَي عملة مزيفة ينشطان في النبطية ومحيطها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهولَين بترويج العملة المزيّفة في محلّة ​النبطية​ والمناطق المجاورة"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ إلى كشف هويّتهما، وهما كلّ من: "ع. ر." (من مواليد عام 1999، سوري) و"ي. ح." (من مواليد عام 1962، سوري)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-8-21 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من تنفيذ كمين محكم في محلّة أنصارية، أوقفتهما بنتيجته على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" تمّ ضبطها"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشهما والسّيّارة، تمّ ضبط أوراق ماليّة من فئة 50 دولارًا مزيّفة".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج العملة المزيّفة في محلّة النبطية والمناطق المجاورة"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".