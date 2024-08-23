شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح في باكستان يسفر عن مقتل 12 من رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 12 شخصاً من أفراد الشرطة الباكستانية، جراء هجوم نفذته عصابة إجرامية على معسكر للشرطة بقاذفات صواريخ في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة اليوم الجمعة، أن عصابة إجرامية نفذت الهجوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، في منطقة رحيم يارخان بإقليم البنجاب واستهدفت معسكرًا للشرطة بقاذفات صواريخ على الطريق، حيث كان ذلك المعسكر مقرًا لتعزيزات الشرطة التي تنفذ عمليات تمشيط في المنطقة ضد العصابات الإجرامية.

وأضاف البيان أن خمسة من رجال الشرطة تعرضوا لإصابات جراء الهجوم، وتم نقلم إلى المستشفى.