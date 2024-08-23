 حماس تدين مغالطات منسق أممي في مجلس الأمن وانحيازه للاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المغالطات التي صرح بها أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد تور وينسلاند أثناء تقديمه إحاطة لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وعبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم في تصريح صحفي عن أسفه الشديد على إصرار السيد وينسلاند على نفس اللغة التي يساوي فيها بين المعتدي والمعتدى عليه، ويخالف صريح القانون الدولي ويتجاوز حتى موقف الأمم المتحدة المعلن والذي عبرت عنه العديد من المنظمات الأممية في فلسطين، بل تجاوز الأمر ليتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير عدوانه على شعبنا في كل المناطق.

وأوضح القيادي نعيم أن السيد وينسلاند تبنى في إحاطته رواية الاحتلال فيما يتعلق بمراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة، حيث ادعى أنها تستعمل لأغراض عسكرية دون أي دليل، وهذه هي رواية الاحتلال التي لم يثبتها في أي مرة، وهو بذلك يعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين.

ونوه بأن السيد وينسلاند تغافل عن كل الصور والفيديوهات التي تثبت استعمال جيش العدو للمدارس والجامعات ومنازل المواطنين وحتى المقرات الأممية كقواعد عسكرية.

رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين

واستغرب نعيم تبني المنسق الأممي مجددا رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين في الضفة المحتلة؛ بأن قتل الناس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، بأنه في إطار ملاحقة قوى المقاومة، “ونسي أن أكثر من ٢٠ ألف فلسطيني قتلوا خلال الأعوام الماضية في كل شوارع وأزقة وبيوت الضفة المحتلة بدون أي مبررات، سوى كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم”.

واستنكر القيادي في حماس وصف السيد وينسلاند مقاومة شعبنا ضد الاحتلال بـ “الإرهاب” في الوقت الذي وصف فيه إرهاب الدولة الذي يمارسه المستوطنون بحماية الجيش ووزراء الحكومة بـ “العنف”.

وقال نعيم إن المنسق الأممي تحدث بشغف حول معاناة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ونسي أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال منذ عقود يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، وخاصة بعد السابع من أكتوبر، وما وصل للإعلام وأصبح معروفا لدى الجميع عن الممارسات المروعة وغير الأخلاقية التي ترعاها الدولة الصهيونية ضد أسرانا في السجون.

وأضاف نعيم أن السيد وينسلاند تجاهل وبشكل متكرر ما تتعرض له “الوكالة الأممية” لغوث وتشغيل اللاجئين