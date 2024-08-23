شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال الجثة الأخيرة من حطام يخت مايك لينش الغارق قبالة سواحل صقلية والان نبدء بالتفاصيل

يخت مايك لينش

الدمام - شريف احمد - جرى العثور على جثة يعتقد أنها تعود لابنة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش، والتي كانت تبلغ من العمر 18 عاما، وسط حطام اليخت الفخم الذي غرق قبالة ساحل صقلية، ما يعني العثور على جميع الركاب المفقودين الآن.وقال خفر السواحل البريطاني إنه جرى العثور على الشخص السادس والأخير المفقود في يخت "بايزيان" الغارق، والمملوك للملياردير البريطاني الراحل لينش الذي غرق في الحادث، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الجمعة.وقال فينشينزو زاجارولا، من خفر السواحل الإيطالي، إن البحث عن هانا لم يكن "سهلا أو سريعا"، وقارن اليخت الغارق بـ"مبنى من 18 طابقا مليء بالمياه".ولقي لينش، وابنته هانا، وجوناثان بلومبر، رئيس بنك مورجان ستانلي الدولي، وزوجته جودي بلومر، وكريس مورفيلو المحامي بشركة كليفورد تشانس، وزوجته نيدا مورفيلو، حتفهم عندما غرق اليخت في حوالي الساعة الخامسة فجر الاثنين.ومن بين 22 شخصا، ركاب وأفراد طاقم اليخت، جرى إنقاذ 15 شخصا، من بينهم أنجيلا بيكاريس زوجة لينش، بعدما تمكنت من إنقاذ حياتها بقارب نجاة.كما جرى في موقع الغرق يوم الاثنين الماضي، انتشال جثة مواطن يحمل جنسية كندا وانتيجوا، والذي كان أحد الطهاة على متن اليخت.وكانت الرحلة على متن اليخت احتفالا بتبرئة ساحة لينش في قضية فساد في الولايات المتحدة.