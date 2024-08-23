الطيران الاسرائيلي اغار مستهدفا المنطقة بين بلدات الطيري حداثا وحانين وقصف يطال كفركلا والخيام

اغار الطيران الاسرائيلي مستهدفا المنطقة الحرجية الواقعة بين بلدات الطيري حداثا وحانين. كما استهدف القصف بلدة كفركلا بقذائف الهاون، فيما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي اسرائيلي.

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