جدد وزير الطاقة والمياه في تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان شحنة الوقود التي قرّرت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته على حلّ أزمة انقطاع الكهرباء هي هبة غير مشروطة، لا يترتب من جراء قبولها اية مستحقات على مالية الدولة، والخزينة العامة، نافيا الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول إن الجزائر طلبت من لبنان تسديد ثمن شحنات الوقود قبل وصولها الى مرفأ بيروت، وانها رفضت تقسيط المبلغ.
وكرر فياض ترحيبه بهذه الهبة، موضحاً انها ستساهم في تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض: شحنة الوقود التي قرّرت الجزائر إرسالها إلى لبنان هي هبة غير مشروطة لا ترتب اية مستحقات على مالية الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.