فياض: شحنة الوقود التي قرّرت الجزائر إرسالها إلى لبنان هي هبة غير مشروطة لا ترتب اية مستحقات على مالية الدولة

جدد وزير الطاقة والمياه في تصريف الاعمال وليد فياض التأكيد على ان شحنة الوقود التي قرّرت الجزائر إرسالها إلى لبنان لمساعدته على حلّ أزمة انقطاع الكهرباء هي هبة غير مشروطة، لا يترتب من جراء قبولها اية مستحقات على مالية الدولة، والخزينة العامة، نافيا الاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقول إن الجزائر طلبت من لبنان تسديد ثمن شحنات الوقود قبل وصولها الى مرفأ بيروت، وانها رفضت تقسيط المبلغ.

وكرر فياض ترحيبه بهذه الهبة، موضحاً انها ستساهم في تنويع مصادر الطاقة في البلاد.