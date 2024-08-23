أستاذ إعلام عن فيلم "حياة الماعز": أحد صور التآمر السياسي على السعودية للتطبيع مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور سامح عبدالعزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على فيلم "حياة الماعز"، والذي تم إنتاجه وعرضه على منصات الإلكترونية، موضحًا أن الفيلم هو بمثابة التشويه على السعودية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن عالم الفن والسينما يسطير عليه اللوبي اليهودي، لافتًا إلى أن الفيلم الأخير الذي عرضه هدف أغراض سياسية.

وتابع: الفيلم أحد صور التآمر السياسي على السعودية من أجل إجبارها على التطبيع مع الكيان الصهيوني، منوهًا إلى أن السعودية الآن تعيش حالة انفتاح والجميع يأتي إليها من كل مكان.