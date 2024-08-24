زيلينسكي: عقوبات واشنطن ضد روسيا اليوم ستضعف قدرات موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلا إن "من شأن هذه العقوبات أن تضعف قدرة موسكو في الحرب الجارية".

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع "اكس" اليوم "أنا ممتن للولايات المتحدة لفرضها عقوبات قوية إضافية على روسيا اليوم"، مضيفا "من شأن ما يقرب من 400 هدف من العقوبات في حزمة أمريكية جديدة أن يزيد من إضعاف قدرة روسيا على مواصلة الحرب ضد أوكرانيا".

ودعا الرئيس الأوكراني إلى "ضرورة مواصلة الضغط على روسيا وزيادته باستمرار طالما استمرت في حربها.

وأشكر الولايات المتحدة على قيادتها في هذا الجهد المهم".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنه "علينا، بالتعاون مع جميع شركائنا، وجميع الدول المحبة للسلام، أن نعيد احترام ميثاق الأمم المتحدة ونجبر روسيا على صنع السلام".

وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن فرض حزمة ضخمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات شملت حوالي 400 شخص وكيان داخل وخارج روسيا، بما في ذلك في الصين وسويسرا.