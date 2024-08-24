شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح رئاسي أمريكي يعلن انسحابه من السباق في الولايات المتأرجحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المرشح المستقل في انتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي، انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض في الولايات المتأرجحة.

وأوضح أنه سيحذف اسمه من بطاقات الاقتراع في تلك المناطق، لافتًا إلى أنه سيطلب حذف اسمه من بطاقة الاقتراع في نحو 10 ولايات، إذ سيمثل وجوده تعطيلًا للعملية الانتخابية. خطوة تفيد ترامب ومن المتوقع أن تفيد هذه الخطوة بشكل رئيس المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إذ يعتزم كينيدي دعم محاولة ترامب لدخول البيت الأبيض.

وقال كينيدي، الذي قد يكون دعمه المتوقع حاسمًا في سباق تتقارب فيه الأصوات، إنه لن ينسحب تمامًا من الحملة.

وأضاف :" أريد أن يعرف الجميع أنني لن أنهي حملتي، إنني بكل بساطة أوقفها ولا أنهيها". فرص فوز روبرت كينيدي يشار إلى أنه في الولايات المتبقية، لا يزال من الممكن الإدلاء بالأصوات لمصلحته، دون إضرار بترامب أو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

كما يشار إلى أن فرص فوز ابن شقيق الرئيس الأسطوري السابق جون كينيدي في الانتخابات الرئاسية ضئيلة، حيث تبلغ نسبة مؤيديه في استطلاعات الرأي نحو 5% فقط.

