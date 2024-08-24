اليوم.. انطلاق امتحان الثانوية العامة في اختبارات الدور الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة 2024، في اختبارات الدور الثاني، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية في المواد المضافة للمجموع على مستوى الجمهورية.

وبحسب الجدول الزمني التي حددتها وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بداية من التاسعة صباحا.

ووفقا للوزارة، فإنه يتم بالسماح بدخول طلاب الثانوية العامة للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان.

ومن المقرر أن يتم المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.