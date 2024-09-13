"عودة الدوريات بعد التوقف".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مباراة النصر وأهلي جدة في دوري روشن، إلى جانب الظهور الأول للدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع الريان القطري.

ويعرض"الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال بيتيس ضد ديبورتيفو ليجانيس.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري الفرنسي:

سانت اتيان ضد ليل.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

دوري روشن السعودي:

التعاون ضد الخليج.. السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

ضمك ضد الأخدود.. السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

النصر ضد أهلي جدة..التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

دوري نجوم قطر:

الريان ضد الشحانية.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.