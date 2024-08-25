شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 5 آلاف مُسيّرة.. ليتوانيا تخطط لتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجريدا سيمونيته، إن ليتوانيا تخطط لتقديم حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

وأوضحت سيمونيته قائلة: "موقف ليتوانيا معروف وصريح.. يجب على أوكرانيا أن تنتصر، ويجب على روسيا أن تخسر". مساعدات ليتوانيا لأوكرانيا ومن المقرر أن تتلقى كييف في الخريف، حوالي خمسة آلاف طائرة مسيرة من ليتوانيا.

وقبل ذلك، ستسلم أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ ومعدات مكافحة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى الذخيرة والأسلحة، بحلول أوائل سبتمبر. 35 مليون يورو هذا علاوة على ذلك، قالت سيمونيته إن ليتوانيا ستقدم 35 مليون يورو (39 مليون دولار) لشراء معدات الرادار ومعدات الكشف عن الألغام. ولم يفصح عن قيمة الحزمة العسكرية الجديدة.

وتعد ليتوانيا من بين أكثر الداعمين المتفانين لأوكرانيا، وبحلول مايو فقط، قدمت ليتوانيا مساعدات عسكرية بقيمة حوالي 640 مليون يورو.