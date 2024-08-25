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زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل "جزر الملوك" شرق إندونيسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع في منطقة كيبولوان بابار شرق أرخبيل، على عمق 144.9 كم, مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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