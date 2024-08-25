شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي مهددًا: سنرد على المعتدي بشكل أكبر مما فعل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لن تسمح بتحويل أراضيها إلى منطقة عازلة، وذلك في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي.

وأشار في كلمة بمناسبة يوم استقلال البلاد، إلى أن الأوكرانيين سيردون على المعتدي بشكل أكبر مما فعل. حرب روسيا وأوكرانيا وتابع، محذرًا من أن الذين يسعون إلى إنشاء منطقة عازلة لأوكرانيا يجب أن يكونوا حذرين من أن تتحول بلدانهم إلى "اتحاد عازل".

وسيطرت القوات الأوكرانية على قطاع كبير من الأراضي الروسية في منطقة كورسك. زيلينسكي يهاجم بوتين وتجنبا لذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال زيلينسكي: "الرجل العجوز المريض في الساحة الحمراء، الذي يهدد دائمًا بزره الأحمر، لن يحدد لنا خطوطا حمراء".

وبررت موسكو غزوها لأوكرانيا بالقول، إنها لا يمكن أن تقبل عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الناتو، إذ إن ذلك قد يهدد الأمن القومي الروسي.

