شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم صاروخي.. دولة الاحتلال تعلن الطوارئ لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع في دولة الاحتلال يوآف جالانت في وقت مبكر من اليوم الأحد حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا ردًا على التهديدات الأمنية المتصاعدة من جماعة حزب الله في لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر أن حزب الله استهدف إطلاق صواريخ على وسط إسرائيل صباح اليوم الأحد.

وأضاف أنه أحبط الهجوم، من خلال غارات جوية استباقية نفذها هذا الصباح، في جنوب لبنان، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتابع جيش الاحتلال أنه بشكل عام، قصفت حوالي 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الآلاف من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، في آن واحد في الهجمات الاستباقية.