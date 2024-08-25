نائبة الرئيس الأمريكي تتعهد بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة لمنصب الرئاسة كامالا هاريس، اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة .

وأكدت هاريس في معرض حديثها عن الحرب في غزة، أمام مؤيديها في مؤتمر الحزب الديموقراطي على أن "الوقت حان الآن لإنجاز اتفاق حول الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار".

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وقالت هاريس إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير".

وأصبح دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في الحرب على قطاع غزة من أكثر القضايا المثيرة للانقسام في الحزب الديموقراطي.

وقالت هاريس إن حماس تسببت بأعمال عنف "لا توصف" في هجومها المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما استدعى الرد الإسرائيلي، مشددة في الوقت نفسه على أن الدمار في غزة "مفجع".

وتابعت أنه "سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأحرص دائما على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها".

وأفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، بأنه يُجرى ترتيبات لعقد لقاء رفيع المستوى بالعاصمة المصرية القاهرة، حول مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وذلك يوم السبت أو الأحد.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن فريق التفاوض يعمل على مدار الساعة لتخفيف الفجوة في الصفقة، بما في ذلك المتعلق بمحور فيلادلفيا مع المصريين.

المصدر : وكالات