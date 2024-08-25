المحاولة الأخيرة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبايدن

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب على غزة.

وخلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن" مساء أمس السبت، قال "الديهي" إن الرئيس الأمريكي جون بايدن هاتف الرئيس السيسي كمحاولة أخيرة لإنقاذ المفاوضات الجارية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد هذا المارثون الطويل من المفاوضات.

وأشار الإعلامي إلى أن المباحثات بين السيسي وبايدن كان في اطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذل من قبل الدولتان، لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في هذا التوقيت الدقيق، لإنهاء حالة التصعيد، وتجنيب المنطقة توسع الصراع، وتأثير هذا على شعوب المنطقة ككل.

وفي السياق، أشار الديهي إلى أن مدير المخابرات الأمريكية وصل إلى القاهرة للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار، ووصل وفد حماس اليوم إلى القاهرة، لبحث نتائج وقف إطلاق النار برئاسة القيادي الحمساوي خليل الحية"

وأضاف الإعلامي أن الوفد الإسرائيلي موجود في القاهرة منذ يوم الخميس الماضي، موضحًا أن رئيس هيئة الأركان سيقوم بجولة تشمل مصر والأردن ودولة الاحتلال، بهدف مناقشة سبل تجنب أي توتر، حتى لا يتسع وتيرة الصراع في المنطقة.

ونوه بأن هناك خلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين، بسبب إصراره على عدم سحب القوات الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، وهناك رفض مصري لمخطط إسرائيلي للتواجد في هذا المحور.

وأوضح نشأت الديهي أن الرئيس الأمريكي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بسحب القوات الإسرائيلية من هذا المحور، بسبب إصرار مصر على عدم تواجد قوات الاحتلال في هذا المحور القريب من الحدود المصرية وفقًا لشبكة "سي إن إن".