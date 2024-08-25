7 سنوات من الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا

ياسر رشاد - القاهرة - قصف جوي للمدنيين وقطع رؤوس والنزوح بمئات الألوف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إن حوالي مليون من الروهينجا لجأوا إلى بنجلاديش، كما سعى أكثر من 130 ألف شخص آخرين إلى ملاذ آمن في جميع أنحاء المنطقة دون وجود احتمالات فورية للعودة.



وجاء في البيان: "إن الوضع الأمني ​​والإنساني المزري مع تحديات الوصول المستمرة أدى إلى تفاقم الوضع الخطير لشعب ميانمار ، بما في ذلك الروهينجا، الذين لا يزالون يواجهون التمييز والاضطهاد مع تصاعد الصراع المسلح في ولاية راخين ".



ودعا الأمين العام جميع أطراف الصراع - الذي يدور بين القوات الموالية للمجلس العسكري الحاكم والعديد من الجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل الحكم الذاتي أو الاستقلال - "إلى إنهاء العنف وضمان حماية المدنيين وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها والقانون الإنساني الدولي" .



وحذر المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك من أن آلاف المدنيين في ولاية راخين غرب ميانمار أجبروا على الفرار سيرًا على الأقدام بينما يواصل انفصاليو جيش أراكان حشدهم وسط المدنيين. وقد أدى هذا العنف إلى مقتل مئات المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من القتال.



وحذر تورك من أنه "نظرًا لأن المعابر الحدودية إلى بنجلاديش لا تزال مغلقة، فإن أعضاء ابناء الروهينجا يجدون أنفسهم محاصرين بين الجيش وحلفائه وجيش أراكان ، دون أي طريق إلى الأمان". وقد تفاقم الوضع على مدى الأشهر الأربعة الماضية، حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم من أعضاء أقلية الروهينجا المسلمة، من هجوم كبير شنه متمردو جيش أراكان، وهي جماعة مسلحة عرقية تهدف إلى السيطرة على البلدات من الجيش في ميانمار.



وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن شهر أغسطس هذا العام يصادف مرور سبع سنوات منذ أن أدت العمليات العسكرية في ميانمار إلى فرار 700 ألف شخص عبر الحدود إلى بنجلاديش.



وقال السيد تورك: "على الرغم من أن العالم يقول "لن يتكرر هذا أبدا"، فإننا نشهد مرة أخرى عمليات قتل وتدمير وتشريد في راخين".



وفي واحدة من أعنف الهجمات الأخيرة على طول نهر ناف على الحدود مع بنجلاديش في 5 أغسطس، وردت أنباء عن مقتل العشرات، بما في ذلك باستخدام طائرات بدون طيار مسلحة ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح أي جانب كان مسؤولا عن ذلك.



وأضاف تورك قائلاً : "إن أطراف النزاع المسلح تصدر بيانات تنفي مسؤوليتها عن الهجمات ضد الروهينجا وغيرهم، وتتصرف وكأنها عاجزة عن حمايتهم. وهذا يتجاوز حدود السذاجة "، مشددًا على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية الروهينجا من خطر التعرض لمزيد من الأذى.



لقد ارتُكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الروهينجا من قبل الجيش وجيش أراكان، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتجنيد القسري والقصف العشوائي للمدن والقرى باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية، والقتل - بعضها يتضمن قطع الرؤوس. وقد تزايدت أيضًا أعداد الروهينجا، نصفهم تقريبًا من الأطفال، الذين يطلبون المساعدة لإصاباتهم المرتبطة بالصراع، بما في ذلك أولئك الذين يموتون من الإسهال بسبب عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة إلى جانب الظروف المعيشية غير الصعبة.



وقال تورك: "إن هذه الفظائع تتطلب رداً لا لبس فيه - ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة ".

