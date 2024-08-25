السفارة الأمريكية في إسرائيل: نراقب الوضع الأمني عن كثب مع التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها تتابع عن كثب الوضع الأمني المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله ، وأكدت السفارة في بيانها أنها على تواصل مستمر مع السلطات الإسرائيلية لتقييم التطورات الأخيرة.

يأتي هذا البيان في ظل التوتر المتزايد على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت المنطقة تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله. وأشارت السفارة إلى أنها تأخذ هذه التهديدات الأمنية على محمل الجد، مشددة على أهمية توخي الحذر في ظل هذه الظروف.

كما دعت السفارة المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى متابعة التحديثات الأمنية والبقاء على اطلاع دائم بتوجيهات السلطات المحلية لضمان سلامتهم.

ميقاتي: وقف العدوان وتطبيق القرار 1701 ضروريان لدعم الاستقرار في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات لوسائل إعلام عربية على ضرورة وقف العدوان أولاً وتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وقال ميقاتي إن تنفيذ هذا القرار هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان.

وفي سياق حديثه، أشار ميقاتي إلى دعم لبنان للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف التصعيد العسكري. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان والدول المؤثرة في المجتمع الدولي، بهدف الوصول إلى وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع.

كما شدد ميقاتي على أن الأولوية في الوقت الراهن هي حماية المدنيين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جادة لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء.

أنصار الله: الرد اليمني قادم وتأكيد على قوة المقاومة

أكد المكتب السياسي لجماعة أنصار الله أن الرد القوي والفاعل لحزب الله على الهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة يبرز الجدية والصمود الذي تتحلى به المقاومة في مواجهة التحديات. وأوضح المكتب أن هذا الرد يُظهر التزام المقاومة في التمسك بوعودها وقدرتها على تحقيق الوعيد الموجه للعدو.

في تصريحاته، أشار المكتب إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد أن المقاومة في المنطقة قادرة على تحقيق الأهداف المحددة في مواجهة العدوان. وأكد مجدداً على أن الرد اليمني ضد أي تصعيد أو عدوان آتٍ حتماً، مشدداً على أن الأيام والليالي المقبلة والميدان سيثبتان صدقية هذا التوجه والقدرة على تحقيق النتائج المطلوبة.

ودعا المكتب السياسي إلى الصمود والتماسك، مشيراً إلى أن كل الأفعال والأحداث الحالية تصب في إطار تعزيز قوة المقاومة وإظهار قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات.