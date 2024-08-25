كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، بحسب قناة "الميادين"، عن أنّ "حزب الله" استهدف زورقًا من نوع "دفورا" تابعًا لسلاح البحر الإسرائيلي صباح اليوم، ما أدّى إلى مقتل جندي وإيقاع عدد من الجرحى.

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين جراء استهداف "حزب الله" لزورق "دفورا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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