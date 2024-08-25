بوشكيان: قطاع الألبان والأجبان يتطور باستمرار وعلى الصناعيين وضع رقم الترخيص وتاريخه على المنتج

أعلن وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، أمام وفد من نقابة مربّي أبقار الحلوب في لبنان برئاسة النّقيب خير الجراح، أنّ "صناعة الألبان والأجبان قطاع إنتاجي واعد ويتطوّر باستمرار، ويعتمد أصحابه على عناصر الجودة والمواد الأوّليّة من الحليب الطّبيعي، كي يتمكّنوا من المحافظة على صيت هذه الصّناعة وشهرتها، وقدرتها الإنتاجيّة والتّصريفيّة والتّصديريّة.

وأشار إلى أنّ "شهرة القطاع تخطّت حدود لبنان، وتصل المنتجات المحليّة الصّنع إلى أسواق خارجيّة عديدة"، مركّزًا على أنّ "غالبًا ما تحتلّ الصّناعات الغذائيّة ومن بينها الألبان والأجبان المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة، وهذا برهان ساطع على إدراك الصّناعيّين العاملين في هذا القطاع لضرورة الالتزام الدّائم بالمعايير، حتّى تبقى أبواب الخارج مفتوحة أمامهم".

وأوضح بوشكيان أنّ "الشّكوى من التّهريب واستخدام المواد المضرّة والمخالفة للقواعد والأنظمة الصّحيّة والبيئيّة والغذائيّة، فمن الأرجح يتمّ في المصانع غير المرخّصة الّتي لا علم لوزارة الصناعة بها"، مبيّنًا "أنّني لذلك، أصدرت قرارًا ألزمت فيه جميع المؤسّسات الصّناعيّة من أيّ فئة كانت، بإدراج رقم التّرخيص الصّناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إداريّة رسميّة، على جميع المنتجات الصّناعيّة اللّبنانيّة بصورة واضحة ومقروءة".

وشدّد على أنّ "كلّ مخالفة للقرار تعرّض صاحب العلاقة للتّدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعيّة، وهذا الأمر يساعد كثيرًا في ضبط السّلع غير المتمتّعة بالجودة والمواصفات"، مؤكّدًا أنّ "التّعاون قائم بين وزارات الصّناعة والاقتصاد والتّجارة والزّراعة بهذا الخصوص".