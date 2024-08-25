سرايا القدس تفجر عبوة أرضية بآلية عسكرية صهيونية شرقي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذها عملية تفجيرية ضد آلية عسكرية إسرائيلية في حي الزيتون شرقي قطاع غزة، وأوضحت الحركة أن العملية تمت باستخدام عبوة أرضية شديدة الانفجار.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس إن العبوة التي تم تفجيرها كانت موجهة ضد آلية عسكرية متوغلة بالقرب من مدرسة الفرقان في الحي. وأكدت الحركة أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضافت سرايا القدس أن العملية تأتي في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وهي جزء من جهودها لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري من قبل الاحتلال.

كما أكدت الحركة استمرارها في تنفيذ عمليات مقاومة ضد القوات الإسرائيلية، وشددت على أن تلك العمليات هي رد فعل على الهجمات والاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 40405

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40405 أشخاص، والمصابين إلى 93468.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40405 شهداء و93468 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأهابت صحة غزة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".