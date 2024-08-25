الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من سلاح البحرية خلال هجوم حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من سلاح البحرية خلال الهجوم الذي نفذه حزب الله في وقت سابق اليوم.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته قناة I24 الاخبارية - أن الجندي كان على ظهر زورق حربي قبالة نهاريا وقتل نتيجة سقوط شظايا خلال اعتراض صاروخ .

وعلى صعيد متصل،أعلن الجيش الاسرئيلي إنهاء حالة الطوارىء باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان .

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق انتهاء المرحلة الأولى من الرد على مقتل القيادي في الحزب فؤاد شكر،مشيرًا إلى استهداف 11 موقعًا عسكريًا لقوات الاحتلال عبر 320 صاروخا.