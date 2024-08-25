اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود دعم النازحين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني حسين الأغبري بالجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة تجاه مساندة السلطات المحلية لتقديم الخدمات والبرامج التنموية للنازحين .

وأكد الأغبري - خلال لقائه اليوم مدير مشروع الحلول المستدامة للنازحين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دينيس سكيلبي ، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية - ضرورة تكثيف الجهود، ووضع الخطط والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وشركائها من المنظمات الأممية، والوقوف أمام طبيعية ونوعية الخدمات والمشاريع الإنسانية وفقا لنوعية التدخلات بحسب خطط الاستجابة المرفوعة من السلطات المحلية .

من جانبه، استعرض المسئول الأممي، التدخلات والمشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنازحين في عدد من القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للنازحين، وتأهيل أوضاعهم في مناطق تواجدهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.