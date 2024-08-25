بدء كلمة السيد نصرالله حول الردّ الأولي على اغتيال إسرائيل القيادي في حزب الله فؤاد شكر

بدأت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والتي يتحدث خلالها عن تفاصيل الردّ الأولي لحزب الله على اغتيال إسرائيل القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت قد أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" في بيان، أنّ السيد نصرالله سيلقي كلمةً حول التّطوّرات الأخيرة، وذلك بعد أن "حزب الله" أنّه سيعلن لاحقًا عن تفاصيل بشأن ردّه على إسرائيل، بعد أن كشف صباح اليوم عن "الانتهاء من المرحلة الأولى (من الرد) بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثّكنات والمواقع الإسرائيليّة، تسهيلًا لعبور المسيّرات الهجوميّة باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرّر".

وذكر، في بيان، أنّ "عدد صواريخ الكاتيوشا الّتي أُطلقت حتّى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو"، مشيرًا إلى أنّ "‏المواقع الّتي تمّ استهدافها وإصابتها، هي: قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع في الجولان السّوري المحتل، ثكنة يو أف في الجولان السّوري المحتل، قاعدة نفح في الجولان السّوري المحتل، قاعدة يردن في الجولان السّوري المحتل، قاعدة عين زي تيم ‏وثكنة راموت نفتالي".