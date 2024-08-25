هيئة البث الإسرائيلية: الخطوط الجوية البريطانية تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم الأربعاء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "الخطوط الجوية البريطانية أعلنت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم الأربعاء".

وكانت قد قررت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" وفرعها المنخفض الكلفة ترانسافيا تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب وبيروت "حتى الاثنين 26 آب على الأقل"، بعد تفاقم حدة التوتر بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفاد مصدر في الشركة وكالة فرانس برس الأحد.

واوضح ممثل الشركة أنه بسبب الوضع "تم إلغاء رحلات اليوم وغدا" بين باريس وهاتين المدينتين، مشيرا إلى احتمال تمديد ذلك.

واوضحت الشركة في بيان أن استئناف الرحلات سيخضع لتقييم جديد للوضع الأمني، مشيرة إلى أنها تتابع "باستمرار الوضع الجيوسياسي للمناطق التي تسيير إليها طائراتها وتحلّق فوقها من أجل ضمان أعلى مستوى من سلامة وأمن الرحلات" لكل من ركابها وأطقمها والذي يمثل "أولوية مطلقة".

وفي حين أعلن "حزب الله" أنّه سيعلن لاحقًا عن تفاصيل بشأن ردّه على إسرائيل، كان قد كشف صباح اليوم عن "الانتهاء من المرحلة الأولى (من الرد) بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثّكنات والمواقع الإسرائيليّة، تسهيلًا لعبور المسيّرات الهجوميّة باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيّرات كما هو مقرّر".

وذكر، في بيان، أنّ "عدد صواريخ الكاتيوشا الّتي أُطلقت حتّى الآن تجاوزت 320 صاروخًا باتجاه مواقع العدو"، مشيرًا إلى أنّ "‏المواقع الّتي تمّ استهدافها وإصابتها، هي: قاعدة ميرون، مربض نافي زيف، قاعدة زعتون، مرابض الزاعورة، قاعدة السهل، ثكنة كيلع في الجولان السّوري المحتل، ثكنة يو أف في الجولان السّوري المحتل، قاعدة نفح في الجولان السّوري المحتل، قاعدة يردن في الجولان السّوري المحتل، قاعدة عين زي تيم ‏وثكنة راموت نفتالي".