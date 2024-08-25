أوستن: أكّدت لغالانت التزامنا الصارم بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات تشنها إيران ووكلاؤها

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنّه أكّد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت "التزامنا الصارم بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات تشنها إيران ووكلاؤها".
بدوره، ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في تصريح لشبكة "إن بي سي"، "أننا سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق تعبيره.
وكانت قد نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول أميركي، قوله إنّ "القوات الأمريكية لم تشارك في الضربة الإسرائيلية الاستباقية على حزب الله في لبنان"، والتي جاء عقب ردّ حزب الله الأولي.
وذكر المسؤول أنّ "الضربات التي نفذها حزب الله لم تكن مفاجأة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".
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