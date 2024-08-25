ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، الذي انتقل الى رحمته تعالى يوم الأحد الواقع فيه 2024/8/25.
واشار في بيان، الى أن "الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسّسات الرّسميّة والبلديّات كافّة، تُنكّس لمدة ثلاثة أيام، إعتباراً من يوم غد الإثنين ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٨/٢٨ ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة. تَغَمّد الله الفقيد الكبير بوافر رحمته وأسكنه فسيح جناته".
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