وزير الخارجية البريطاني دعا الى تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط بكل الوسائل

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى "تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط بكل الوسائل بعد هجوم نفّذه حزب الله على إسرائيل وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان".
ورأى لامي إثر مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أنه "يجب تجنب أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط بكل الوسائل"، مضيفا أنه أكد مجددا "دعم المملكة المتحدة لأمن إسرائيل وأهمية ضبط النفس والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".
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