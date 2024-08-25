الجيش الإسرائيلي زعم أنّه لم تتضرر أي قاعدة عسكرية له في الشمال أو الوسط

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ "100 طائرة لسلاح الجو شاركت في إحباط هجمات حزب الله"، مضيفًا "90% من الأهداف كانت صواريخ موجهة إلى مناطق قريبة من الحدود في الشمال".

وزعم، في مؤتمر صحفي من تل أبيب أنّ "لا إصابات في قواعدنا بسبب هجمات حزب الله في الشمال أو الوسط"، مشيرًا إلى أنّ "القدرات العملياتية للجيش الأميركي في المنطقة مهمة لنا"، كما ادّعى أنّه "لم تتضرر أي قاعدة عسكرية لنا في الشمال أو الوسط".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "عمليتنا العسكرية أُنجزت كما خطط لها"، مشيرًا إلى أنّه وفق معلومات الحزب فإنّ عددًا من المسيّرات وصل لقاعدتَي غليلوت الاستخبارية قرب تل أبيب والدفاع الجوي في عين شيميا.