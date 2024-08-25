زيلينسكي: قواتنا أحرزت تقدما في منطقة كورسك

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان "قوات كييف حقّقت تقدما محدودا في كورسك الروسية"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شنها هجوما مباغتا في المنطقة، معلنا "سيطرتها على بلدتين إضافيتين".

وجاء في مداخلته المسائية "تحدّثت مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، وقد أحرزت قواتنا تقدما في منطقة كورسك. ما بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. تمت السيطرة على بلدتين إضافيتين"، مشيرا إلى "عمليات لا تزال جارية في بلدة أخرى".