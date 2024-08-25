رئاسة مجلس الوزراء حددت مراسم دفن سليم الحص وأصدرت مذكرة قضت بتوقف موظفيها

نعت رئاسة مجلس الوزراء رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، مشيرة إلى أنّه "رجل الدولة الذي ترأس أكثر من مرة الحكومة اللبنانية في أصعب الأزمنة، واستطاع بما عُرف عنه من اعتدال ووطنية واستقامة، أن يتجاوز بلبنان الصعاب وينهض بالدولة التي كانت أثقلتها الحرب اللبنانية".

وفي هذا السياق، أعلنت الترتيبات الخاصة بمراسم الدفن والتعزية الرسمية وفقاً للملحق رقم (12) من مرسوم التشريفات والمراسم رقم 4081، وذلك على النحو التالي:

"يُنقل الجثمان مجللاً بالعلم اللبناني وتحمولاً على غربة مدفع في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 26 آب من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت إلى مسجد الإمام الأوزاعي، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي التي تتولى تأمين السير، وعند الوصول إلى المسجد تؤدي قوى الأمن التحية وتعزف موسيقى لحن الموتى. تقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ويوارى في الثرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي".

هذا، و"تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة الدكتور محي الدين برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مساء، والثاني يوم الثلاثاء 27 آب والثالث يوم الأربعاء 28 آب 2024 في قاعة الدكتور محي الدين، وفي برغوت - مسجد الخاشقجي من الساعة الواحدة ظهراً لغاية الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء".

كما أصدرت مذكرة، جاء فيها أنّه "يتوقف موظفو المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والعاملون فيها عن العمل يوم الاثنين الموافق فيه 26 آب إعتباراً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، حداداً على وفاة القامة الوطنية الكبيرة وضمير لبنان المغفور له"، رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، و"إفساحاً في المجال للمشاركة في مراسم تشييعه".