"النشرة": الطيران الاسرائيلي اغار مستهدفا مجرى نهر الليطاني مقابل زوطر الشرقية وبلدة دير سريان

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الطيران المسير الاسرائيلي اغار مستهدفا مجرى نهر الليطاني مقابل زوطر الشرقية". كما افاد عن أن "غارة استهدفت اطراف بلدة دير سريان عند مجرى النهر". في هذا السياق، اشار الى "تحليق مسيّر منخفض في اجواء الخيام".

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