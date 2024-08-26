أشار مصدر رسمي لبناني كبير في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، تعليقا على رد حزب الله ضد إسرائيل، إلى أن "الأمور انتهت هنا ولا حرب موسعة والجانبان (أي حزب الله وإسرائيل) ربحا"، على حد تعبيره.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قوله إنه "يبدو أن التصعيد الحالي، على رغم خطورته، لا يزال ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، وكل طرف يحاول استعراض قوته وإيصال رسائل واضحة للجانب الآخر دون الانجرار إلى حرب شاملة. ومع ذلك، فإن استمرار هذه الحالة الهشة قد يؤدي في أي لحظة إلى انفجار لا تحمد عقباه، ما يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية للوصول إلى تهدئة تضمن استقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الأنباء: لا حرب موسعة بين حزب الله وإسرائيل والتصعيد ضمن حديد يمكن السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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