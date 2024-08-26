وزير الخارجية الإيراني: لا نخشى التصعيد ولكننا لا نسعى إليه على عكس إسرائيل

اعلن وزير الخارجية الإيراني، أن "ردنا على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي بطهران سيكون حاسما ومحسوبا جيدا"، مشيرا الى اننا "لا نخشى التصعيد ولكننا لا نسعى إليه على عكس إسرائيل".

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