مسؤولون أميركيون: إدارة بايدن تقدّر أن إسرائيل وحزب الله لن ينخرطا قريبًا في قتال كبير

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقدر أن إسرائيل وحزب الله لن ينخرطا قريبا في قتال كبير".
وذكر المسؤولون أنه "ليست لدى واشنطن حتى الآن أي خطط لتغيير وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "عمليتنا العسكرية أُنجزت كما خطط لها" وذلك في رد على اغتيال إسرائيل للقيادي في الحزب فؤاد شكر، مشيرًا إلى أنّه وفق معلومات الحزب فإنّ عددًا من المسيّرات وصل لقاعدتَي غليلوت الاستخبارية قرب تل أبيب والدفاع الجوي في عين شيميا.
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