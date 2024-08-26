شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصًا وتضرر 10 منازل في فيضانات شرق إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - لقي 13 شخصًا حتفهم، بسبب فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة، تسببت أيضًا في أضرار بالمنازل شرق إندونيسيا.وأشار المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث عبد المهاري، إلى أن فرق البحث والإنقاذ بجزيرة تيرنات، لا تزال تعمل في العثور على المفقودين.وأصيب شخصان وتضررت 10 منازل بشدة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب مدينة تيرنات منذ الصباح الباكر.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية، وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مدينة تيرنات والمناطق المحيطة بها في الأيام القليلة المقبلة.

ودعت السلطات السكان المحليين إلى الاستعداد لإمكانية حدوث المزيد من الفيضانات.

