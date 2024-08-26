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الجامعة العربية تختتم المرحلة الثانية لمشروع مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة -  عٌقد بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الختامي للمرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"والذي تنظمه ادارة الحد من التسلح ونزع السلاح - قطاع الشئون السياسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء المنفذين للمشروع (الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة)، وذلك يومي 25 و26/8/2024. 

ويعد هذا الاجتماع ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.وقد تم خلال الاجتماعتقييم المرحلة الثانية من مشروع التعاون ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المنظمتين في مجال مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.

كما قام السفير خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بتكريم رؤساء وفود كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية تقديراً لجهود دولهم في دعم المرحلة الثانية من المشروع التعاون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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