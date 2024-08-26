حالة الطقس في السعودية.. هطول أمطار رعدية ودرجات الحرارة تصل ل 46

ياسر رشاد - القاهرة - الطقس ودرجات الحرارة.. اظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي، بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 22 صفر 1446ه/ 26 اغسطس 2024، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن السعودية
- درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 38 والصغرى 28.
- درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 31.
- درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.
- درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 30.
- درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 31.
- درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 15.
- درجة الحرارة في تبوك العظمى 40 والصغرى 26.
- درجة الحرارة في حائل العظمى 42 والصغرى 28.
- درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 16.
- درجة الحرارة في عرعر العظمى 43 والصغرى 29.
- درجة الحرارة في جازان العظمى 33 والصغرى 27.
- درجة الحرارة في نجران العظمى 36 والصغرى 26.
- درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 31.
- درجة الحرارة في المجمعة العظمى 43 والصغرى 29.
- درجة الحرارة في طريف العظمى 37 والصغرى 21.
- درجة الحرارة في الطائف العظمى 29 والصغرى 20.