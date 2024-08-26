حالة الطقس في السعودية.. هطول أمطار رعدية ودرجات الحرارة تصل ل 46

ياسر رشاد - القاهرة - الطقس ودرجات الحرارة.. اظهرت توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي، بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 22 صفر 1446ه‍/ 26 اغسطس 2024، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).



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درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن السعودية